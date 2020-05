NCAA : un transfert pour Olivier Sarr ? “Je veux pouvoir choisir mon coach, pas qu’on choisisse pour moi”

L’intérieur français Olivier Sarr, qui avait sorti quelques grosses performances avant la suspension de la saison avec Wake Forest, prévoit de demander un transfert. Il a annoncé ça à ESPN et a fait part de ses intentions à la fac en début de semaine. Cela fait suite au licenciement de Danny Manning, qui l’avait convaincu récemment de ne pas se présenter à la draft….

“Ce qui s’est passé c’est que je voulais tester ma cote à la draft. J’ai fait une demande, puis j’ai eu une conversation avec le coach et il m’a convaincu de rester et d’obtenir mon diplôme. Il avait des plans pour moi, j’allais pouvoir faire de grandes choses dans l’ACC avec l’équipe et bien sûr individuellement. C’était fin avril, le coach devait rester. Puis 24-48 heures avant la date limite, le coach a été viré. Je n’ai pas eu le temps d’inscrire mon nom et de changer d’avis.” Sarr

Wake Forest lui a demandé d’attendre le nouveau coach, Steve Forbes, pour connaitre ses plans et c’est ce qu’il va faire mais il veut aussi voir quelles sont ses options pour un transfert. Nul doute qu’il devrait intéresser du monde au vu de sa bonne saison, lors de laquelle il a tourné à 13.7 points et 9 rebonds, avec notamment un match à 25 points face à Duke puis quelques jours plus tard 30 points et 17 rebonds contre Notre Dame.

“C’est une décision difficile. Je veux donner une chance à Wake Forest et écouter ce que le coach a à dire. Je veux m’inscrire au portail de transfert parce que je veux voir toutes mes options. Je veux pouvoir choisir mon coach, pas qu’on choisisse pour moi.” Sarr

Le souci c’est qu’il lui manque beaucoup de crédits pour être diplômé avant le transfert, cependant il espère pouvoir recevoir une autorisation et ne pas avoir à attendre une année pour rejouer. S’il n’y est pas autorisé, il pourrait étudier d’autres options.