Steve Kerr a très vite compris qu’il fallait s’y prendre différemment avec Klay Thompson

Coacher c’est savoir gérer les personnalités des joueurs afin d’en tirer le meilleur et Steve Kerr a su faire ça à merveille avec les Warriors. Toutefois il a commis quelques erreurs, dont une avec Klay Thompson, dont il a vite tiré les leçons.

“Lors de ma toute première saison, je m’en suis pris à Klay. J’ai pris un temps mort rapidement, je m’en suis pris à lui et il n’a pas très bien réagi. Il est allé sur le terrain et il était un peu secoué et a fait quelques erreurs. De ce fait j’ai coché la case, je me suis dit : ‘Klay n’est pas un gars qui réagit bien quand tu lui cries dessus.'” Kerr

Il a changé d’approche et ça a marché pour le mieux puisque Klay Thompson a réalisé une saison exceptionnelle avec 21.7 points à 43.9%. Ce qui impressionne le plus Steve Kerr chez Thompson, outre son incroyable capacité à mettre dedans de loin et prendre feu, c’est son moteur.

“C’est une machine. C’est un incroyable two-way player. Il ne semble jamais être fatigué. C’est un des athlètes avec la meilleure condition physique que j’ai côtoyé. Quand tu penses à ce que nous lui demandons de faire, en général de défendre sur le ballon, de défendre sur le meilleur joueur adverse, que ce soit James Harden, Chris Paul ou peu importe. Puis s’il y a un écran, il doit switcher sur un big, défendre ce big au poste bas. Puis de l’autre côté du terrain, il court comme un dingue, comme Reggie Miller et il prend des shoots à 3-pts, et il fait ça pendant 38 minutes régulièrement.” Kerr

En fin de rééducation, Klay Thompson est très attendu la saison prochaine.

Via NBC