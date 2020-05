Antoine Walker appelé personnellement par Michael Jordan pour préparer son comeback : « Il voulait 3 arbitres pendant les matchs »

En 2001, 5 ans après son arrivée en NBA et 3 ans après le départ en retraite de Michael Jordan, Antoine Walker a reçu un coup de fil de ce dernier, quelques mois avant l’annonce de son retour à la compétition avec les Wizards.

« Il m’a appelé pour qu’on travaille et qu’on s’entraîne ensemble […] Ça a été un sentiment incroyable, presque surréaliste pour moi en tant que joueur. Que Jordan m’appelle pour travailler avec lui et faire partie de l’histoire de son comeback, c’était très spécial. C’est là que notre relation a commencé. On s’est régulièrement vus jusqu’à ce qu’il devienne propriétaire des Bobcats (devenus les Charlotte Hornets) » Antoine Walker