Avant le début de saison, les Pacers auraient proposé à Victor Oladipo un contrat… inférieur à son contrat actuel

21 millions de dollars pour 2019-20 et autan pour 2020-21, c’est ce que prévoit à l’heure actuelle le contrat de Victor Oladipo (27 ans, 1,93 m). Un contrat de 4 ans et 84 millions de dollars signé avec Oklahoma City fin 2016.

Or selon Ian Begley (SNY), l’arrière des Pacers et la franchise auraient eu de brèves discussions concernant une prolongation de contrat avant le début de la saison 2019-20, et l’offre de l’équipe aurait été de 80 millions de dollars… sur 4 ans. Soit moins que son précédent contrat, signé avant ses deux sélections au All-Star Game en 2018 et 2019.

Mais aussi avant son opération du genou début 2019. Revenu à la compétition fin janvier 2020, Oladipo a depuis joué 13 matchs pour des moyennes de 13.8 points, 3.2 rebonds et 3 passes par match en 25.9 minutes. La Bird Exception permettra à Indiana de dépasser le salary cap à l’été 2021 pour prolonger Oladipo si l’équipe le souhaite.