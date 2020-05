Jerry West rêvait d’un choc Lakers – Clippers en finale de conférence

Comme beaucoup, Jerry West, légende des Lakers, mais désormais conseiller des Clippers, attendait de pied ferme un duel en playoffs entre les Clippers et les Lakers. Malheureusement avec la suspension de la saison on ne l’aura peut-être pas cette saison, et ça West le regrette.

“Nous étions sur la pente ascendante, mais maintenant, quand est-ce que cela va reprendre ? Quand la saison reprendra ? Personne ne sait. Et avec les Lakers de l’autre côté de la ville, ça aurait été quelque chose d’incroyable pour le basket si d’une manière ou d’une autre ces deux équipes avaient pu s’affronter en finales de conférence Ouest. Je pense que ça aurait battu des records d’audience sur TNT. Je pense qu’il y aurait eu beaucoup de téléspectateurs en faveur des Lakers, et ce n’est pas un souci, mais là c’est horrible d’être là et de n’avoir personne à supporter. J’étais impatient de voir Milwaukee à l’Est ou les autres bonnes équipes de la conférence.” West

Après près de deux mois de suspension, impossible de dire si on pourra voir des playoffs 2020, malheureusement.