Aron Baynes sur le scénario de la bulle : “C’est complètement irréaliste”

Cela va bientôt faire deux mois que la saison NBA est suspendue et on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de cet exercice 2019-20. Pour Aron Baynes, reprendre le jeu n’est pas la priorité quoi qu’il arrive.

“Ça démange tout le monde de revenir, rejouer et finir la saison, mais il y a des choses plus importantes que le basket à l’heure actuelle et la sécurité des gens est de loin la plus importante. Il faut prendre du recul et voir ce qui se passe dans le monde à l’heure actuelle et voir ce qui est important. Et que nous recommencions à courir sur les parquets ça ne l’est pas actuellement.” Baynes