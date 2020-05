La production de The Last Dance n’est pas encore terminée

Sorti le 19 avril aux États-Unis, le documentaire The Last Dance était prévu pour le 2 juin à l’origine. La situation liée au Covid-19 et les déclarations de LeBron James avaient provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux pour faire avancer la date de diffusion.

“Je vous le dis, s’ils sortent le documentaire maintenant, vous imaginez le nombre de vues ? Si j’étais Michael Jordan, je les appellerais en disant ‘Pourquoi attendre juin ?’ Comparé à maintenant, tout le monde est à la maison, parce qu’ils ont fini de le préparer. C’est fini.” LeBron James

Devant cette déclaration, les fans ont évidemment suivi le mouvement et ont demandé une sortie prématurée. Le problème ? Le documentaire n’était pas fini, même loin de là. Le directeur, Jason Hehir, avait même prévu d’enregistrer sa dernière interview (celle de John Stockton) à Spokane, le 10 mars.

“Nous ne savions pas quelles étaient les mesures de sécurité à ce moment-là. Nous n’aurions pas pu finir si j’étais resté bloqué à Spokane.” Jason Hehir “Le 13 mars, le monde s’est arrêté et dès le lundi nous nous sommes appelés avec ESPN, Netflix, Jump Inc, la NBA et Mandalay Sports Media. Nous avons commencé à chercher une nouvelle date et c’était à Jason de regarder la quantité de travail qu’il restait.” Mike Tollin, producteur

Comme l’explique le président de Mandalay Sport Media, Peter Guber, le documentaire devait “occuper l’intervalle entre les matchs des finales.”

“Vous voulez toujours essayer de trouver une fenêtre de tir qui vous donnera le plus d’attention. Et il y avait énormément de place à prendre sur le marché. Ça a créé une espèce de tempête que vous espérez avoir au moins une fois dans votre carrière de producteur. C’est devenu plus qu’un film. C’est devenu une expérience culturelle.” Peter Guber

À l’heure actuelle, la production de la série n’est toujours pas terminée. L’épisode 9 a été bouclé vendredi alors que le dernier épisode sera fini lorsque les fans se délecteront de l’épisode 7 et 8, le 10 mai.

“Vous devez croire au destin. À la fin, tout se coordonne pour que tout ce qui devait arriver arrive.” Peter Guber

Via LA Times