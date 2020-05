Devin Booker : “Mon but est d’avoir la réputation d’être un winner”

Même si la saison régulière venait à reprendre ses droits, les Suns ne devraient pas, sauf miracle, accéder à la post-season. Une nouvelle année sans playoffs pour la bande à Devin Booker, qui voit quand même une progression par rapport à l’exercice précédent.

“Je pense que nous étions à notre meilleur niveau quand le roster était complet, mais lorsque nous avons perdu deux ou trois gars c’est devenu plus difficile. Nous avons vraiment montré que nous n’étions pas une équipe facile à battre, c’est la première étape pour rebâtir une franchise et une culture en gagnant du respect au sein de la ligue.” Devin Booker

Une progression que l’arrière a aussi ressentie personnellement, qui lui a d’ailleurs valu sa première sélection au match des étoiles.

“Je dirais surtout au niveau de l’efficacité, en m’intégrant au système. J’essaye de trouver l’équilibre entre être agressif et mener le jeu pour mes coéquipiers. Mon but est d’avoir la réputation d’être un winner, c’est ce que j’essaye de faire depuis 5 ans. La sélection au All-Star Game est évidemment un rêve pour quiconque. D’abord vous voulez aller en NBA, puis quand vous y êtes, l’objectif est d’être All-Star. J’ai grandi en le regardant chaque année, donc c’est un sentiment incroyable. Lorsque Monty est arrivé et a implanté une façon de jouer, ça m’a aussi permis de développer mon jeu. Jouer avec Ricky Rubio, une année complète avec Kelly Oubre, mais aussi Dario Saric, Aron Baynes, ce sont des gars qui ont l’expérience des playoffs. J’ai vraiment ressenti que mon niveau de jeu s’est élevé grâce aux joueurs autour de moi.” Devin Booker