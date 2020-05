Magic Johnson : “C’est une des dernières choses que Kobe Bryant m’a dite”

Le 5ème épisode de The Last Dance, qui sera diffusé ce soir sur ESPN et demain sur Netflix, débutera par un hommage, à Kobe Bryant, qui a bien sûr donné une interview pour le documentaire. Le Black Mamba était très proche de son idole Michael Jordan, qu’il a croisée sur les parquets en début de carrière, notamment lors du fameux All-Star Game 1998. Magic Johnson se souvient de ce weekend-là, où il y a eu un passage de relais selon lui.

“Cela se voyait dès le début de cette relation qu’elle allait se former et devenir spéciale. Kobe respectait les gars, mais c’était différent avec Michael. Il idolâtrait Michael d’une façon différente de tous les autres. C’était genre : ‘Man, j’essaye d’être comme toi, mais je veux aussi te montrer ce que j’ai dans mon arsenal lors de cet All-Star Game.’ Je suis content d’avoir été là et d’avoir pu voir ça, c’était comme Larry (Bird) et moi qui passions le relais à Michael lors des Jeux Olympiques. Certaines choses que tu n’oublies jamais et c’était un moment que ne n’oublierai jamais, le fait que le relais était passé.” Magic

Au fil des années Kobe et MJ sont devenus de plus en plus proches et le Laker n’a cessé de chercher des conseils auprès de son aîné, notamment après sa carrière. Ils ont passé de longues heures à discuter au téléphone et il était devenu le petit frère de MJ, comme ce dernier l’a qualifié lors de son discours en février dernier lors de son hommage.

“Les deux n’en parlaient jamais publiquement, mais je pense qu’ils pouvaient se comprendre. Kobe voulait accéder à ce niveau. C’est ce qu’il m’a toujours dit : ‘Je veux être comme toi et Michael, pas seulement sur le terrain, mais je veux être comme vous en dehors.’ C’est une des dernières choses que Kobe m’a dite. Il chassait ces 6 titres de champions et il a toujours voulu le respect de Michael. Kobe n’avait pas beaucoup d’amis, mais il avait un très bon ami en la personne de Michael. Je pense qu’ils pouvaient discuter de choses que personne d’autre ne pouvait. Il savait que Michael tenait vraiment à lui et inversement, Kobe tenait vraiment à Michael. Ces discussions vont manquer à Michael. Son petit frère va lui manquer. Je suis heureux que quelqu’un ait pu aller si profond dans le monde de Michael et qu’il puisse dire de lui ‘C’était mon petit frère’, parce qu’il ne l’a dit au sujet de personne d’autre.” Magic

Via LA Times