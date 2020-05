Des GM craignent pour leurs coachs et staffs les plus âgés en cas de reprise de la NBA

La NBA planche toujours sur des solutions afin de reprendre la saison NBA et à l’heure actuelle la seule qui semble possible ce serait de créer une bulle et d’isoler les joueurs et les staffs. Malgré ça il y a tout de même des risques et certaines personnes âgées de ces staffs, notamment des coachs et dirigeants pourraient être mis en danger. Un GM d’une franchise a confié à ESPN qu’il n’était pas chaud du tout pour que son coach, âgé, et certains membres de son staff soient présents.

“Je ne veux pas les mettre en danger. Je m’inquiète pour ces gars. Je ne pense pas que nous pouvons nous permettre de les exposer.” Un GM

Même son de cloche chez un autre GM

“En se basant sur toutes les informations que nous avons aujourd’hui, les personnes de plus de 60 ans qui ont des comorbidités ne peuvent pas y aller, c’est certain, peu importe leur rôle. Que ce soit le père d’un joueur star ou le GM de l’équipe, ils ne peuvent pas.” Un autre GM.

C’est aussi pour cela qu’il va falloir bien définir quelles sont les personnes essentielles, d’un membre du staff au commentateur en passant par un membre de la production télé.

“Le seul domaine sur lequel vous ne voulez pas lésiner est le médical. Concernant le coaching, la présence d’un seul coach pourrait suffire.” Un GM

Cela va entraîner un autre souci, d’ego.

“Nous avons devoir le fait que certains font être blessés par le fait d’être considérés comme non essentiels.” un GM

Via ESPN