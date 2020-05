Spencer Dinwiddie explique pourquoi il choisit Kareem Abdul-Jabbar devant Michael Jordan pour le titre de GOAT

Toujours enclin à donner son avis sur Twitter, Spencer Dinwiddie s’est exprimé sur le débat sans fin du meilleur joueur de tous les temps. Dans une série de messages, le meneur des Nets explique que son choix se porte sur Kareem Abdul-Jabbar.

Avec 6 titres de MVP, 6 bagues de champions, et 19 sélections aux All-Star Game, KAJ est évidemment un candidat très crédible au titre de GOAT. Mais ce type de hiérarchie se heurte toujours au même problème : sur quelle base peut-on comparer des joueurs ayant évolué à des périodes différentes ?

Justement, le meneur a réagi au propos des journalistes de l’émission Get Up d’ESPN, qui affirmaient que LeBron James et Kevin Durant n’auraient pas dominé la ligue dans les années 80 et 90, alors que MJ tournerait à près de 50 points par match s’il jouait actuellement.

These dudes are high. Basketball just like everything else follows a path of evolution. Nobody avg 50 in today’s nba. If anybody was gonna do it KD would’ve https://t.co/LQb1B9Z19j

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 2, 2020