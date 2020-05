Pat Riley : “Les 4 meilleures années de la franchise; Ça aurait pu durer plus longtemps que ça”

Pat Riley, les grandes équipes, ça le connaît. Coach des “Showtime Lakers” de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar à partir de 1981, il a aussi bâti le Big 3 du Heat en 2010, considérées comme deux des meilleures équipes de la ligue.

Pour le coach aux 5 titres, l’équipe composée de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh était comparable aux Lakers des années 80 ou aux Bulls de la décennie suivante.

NEW VIDEO: Pat Riley looks back on how "The Big 3" came to be with @EReidMiamiHEAT. Some terrific insight on the moves that set up an incredible run of #NBA titles.

Watch the "@MiamiHEAT Championship Saturday Marathon" now on FOX Sports Sun! pic.twitter.com/UqcaWloOzv

— FOX Sports Sun: HEAT (@FOXSportsHEAT) May 2, 2020