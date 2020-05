Quand Michael Jordan voulait signer avec… adidas (et ne voulait pas entendre parler de Nike)

Michael Jordan chez adidas ? Inimaginable aujourd’hui. Pourtant à ses débuts dans la grande ligue, le jeune Jordan avait une préférence très claire pour la marque aux trois bandes, et on le voit le dire dans les derniers épisodes de The Last Dance.

À l’époque Converse avait fait savoir à Jordan que la marque, déjà sponsor de Magic Johnson et Larry Bird, ne pouvait faire de la jeune star des Bulls l’égérie de la marque. La signature s’est donc jouée entre Nike et adidas. Nike, contrairement à adidas, proposait une signature shoe (et plus d’argent). Seul problème : Jordan ne voulait même pas rencontrer les représentants.

« Je n’arrivais même pas à le faire monter dans l’avion pour aller visiter le campus. » David Falk, l’agent de Jordan

C’est après un coup de téléphone de Falk à la mère de Jordan, Deloris, qu’il a finalement accepté de s’envoler pour l’Oregon.

« Ma mère a dit : ‘Tu vas aller écouter ce qu’ils ont à dire. Ça ne va peut-être pas te plaire, mais tu vas aller écouter’. Elle m’a fait monter dans cet avion et écouter. Donc j’arrive à cette réunion, où je n’ai pas envie d’être, et Nike fait cette super présentation. Mon père a dit : ‘Il faudrait être idiot pour ne pas accepter ce deal, c’est le meilleur’. » Michael Jordan

