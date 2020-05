Tony Parker : “C’est quand la Dream Team est arrivée que j’ai décidé de changer de sport”

Hier Tony Parker était l’invité du Podcast Roundball Rap où le sujet était The Last Dance, dont un des épisodes est centré sur la fameuse Dream Team de 1992, qui a eu un impact sans précédent.

« Les images de la Dream Team m’ont ramené à l’époque où j’ai vraiment vu la NBA pour la première fois. Parce que j’étais à ce match, le match amical qu’ils ont joué à Monaco. Je faisais partie de ces petits gamins qui couraient partout pour essayer d’avoir un aperçu de la Dream Team. Et c’est quand la Dream Team est arrivée que j’ai décidé de changer de sport, parce que je jouais au foot (soccer) jusque-là. Et à l’âge de 9 ans, j’ai décidé de changer de sport après avoir vu la Dream Team. […] La Dream Team a eu un impact énorme en Europe. Si vous regardez des interviews de moi ou de Dirk (Nowitzki) ou de Pau Gasol, on a tous été affectés par la Dream Team. Manu Ginobili… c’était le moment où on s’est dit : ‘Wow, le basket c’est cool. Moi aussi je veux aller en NBA, peut-être que c’est possible’. C’est la première fois que je les voyais en vrai, avant je ne les avais vus que sur cassettes. Come Fly With Me, Air Time, Playground… Et là d’un coup ils étaient tous là, en Europe. C’était vraiment cool et tout a commencé pour moi après les Jeux olympiques oui. » Tony Parker