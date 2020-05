Ron Adams “Stephen Curry aurait pu s’adapter à n’importe quelle époque”

La sortie de The Last Dance nous replonge en plein cœur de la NBA des années 90. Elle nous invite aussi à comparer les époques, évidemment. Est-ce que Michael Jordan cartonnerait aujourd’hui ? Est-ce que LeBron James serait LeBron James face aux Bad Boys de Detroit ? Et un joueur comme Stephen Curry, spécialiste du 3 points ?

“Il joue avec une grande joie. La façon dont il le fait, et je ne dis pas que les autres n’en sont pas capables, est vraiment unique. C’est un cas particulier. Mais sur le parquet, il est guidé par sa volonté de réussir, sa volonté de gagner. Plus que ça, par sa volonté de le faire à sa manière. Ce n’est pas différent de Jordan ou d’autres grands joueurs. Steph joue dans une époque différente, avec des règles défensives différentes, mais sa façon de fonctionner lui aurait permis de s’adapter à n’importe quelle période. Sa volonté est très semblable à celui de tous les grands joueurs ayant joué au basket.” Ron Adams

Le basket des années 80 et 90 était évidemment beaucoup moins porté sur le tir extérieur, mais ce serait faire offense à Stephen Curry que de le réduire à ça. S’il aurait surement eu besoin de gagner en robustesse face à la dureté des défenses de l’époque, nul doute que Curry aurait réussi à tirer son épingle du jeu.

Via NBC Sports