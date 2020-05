Vince Carter sur le All-Star Game 2003 “MJ a fini par accepter de prendre ma place et a commencé par son légendaire fadeaway”

Lors du All-Star Game 2003, Vince Carter avait laissé sa place du titulaire à Michael Jordan, alors dans sa dernière saison. Une façon de montrer tout son respect et son admiration à “His Airness”.

“En ayant joué 22 saisons en NBA, je peux dire que j’ai eu l’opportunité de jouer contre Michael Jordan. C’est une chose que très peu de joueurs dans la NBA actuelle peuvent dire. Mon histoire à propos d’MJ remonte au All-Star Game d’Atlanta. J’étais titulaire et j’ai laissé ma place à MJ, ce qu’il a refusé à de nombreuses reprises au cours de la journée. Puis il a fini par accepter de prendre ma place et a commencé avec son légendaire fadeaway. À chaque fois que ce All-Star Game passe à la télé, ça me remémore tous ces souvenirs parce que c’était historique dans mon esprit et pour tous les fans de voir Michael Jordan faire ça une dernière fois dans un All-Star Game.” Vince Carter