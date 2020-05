Steve Kerr se remémore le Flu Game de Michael Jordan : “Il avait une intraveineuse et ne pouvait presque pas bouger”

Il y a près de 23 ans se tenait l’un des matchs les plus légendaires de la NBA, le “Flu Game” de Michael Jordan. Un match 5 des finales 1997 contre le Jazz de John Stockton et Karl Malone, auquel Steve Kerr a d’ailleurs participé. Une situation inenvisageable aujourd’hui selon le coach de la Baie compte tenu de l’état de Michael Jordan ce jour-là (victime d’une intoxication alimentaire)

“Vous ne prendrez pas le risque aujourd’hui. Je peux vous l’assurer. Si ça arrivait à Steph, Klay ou n’importe quel autre de nos joueurs, impossible de prendre une telle décision.” Steve Kerr

Aujourd’hui, les franchises sont beaucoup plus protectrices avec leurs stars et les décisions médicales ne sont plus du ressort des joueurs. Le développement du load management en est d’ailleurs la preuve la plus parlante. Steve Kerr se souvient d’ailleurs très bien de l’état de MJ avant le match contre le Jazz.

“Il avait une intraveineuse à l’entrainement. Nous étions dans un lycée à Park City, à 45 minutes en dehors de Salt Lake pour ce match des Finales, et… il ne pouvait presque pas bouger.” Steve Kerr

Au cas où vous l’auriez oublié, Michael Jordan termina ce match avec 38 points à 13/27, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions en 44 minutes. Les Bulls prirent l’avantage dans la série en s’imposant 90-88.

Via NBC Sports