Beaucoup de leçons à tirer de The Last Dance et Michael Jordan pour ses joueurs selon James Borrego

Si Michael Jordan est au centre de l’attention avec The Last Dance, il n’a reste pas moins le propriétaire des Hornets. Pour James Borrego, c’est l’occasion de s’en servir pour en faire profiter la franchise.

“Il y aura des doutes. Il y aura des défaites. Il y aura des critiques tout le long. Mais ce n’est pas ce qui vous définit. Du moment que tu continues de grandir, tu apprends de ça. Tu utilises ça comme motivation. Ça déterminera le genre de joueur que tu vas devenir. Michael Jordan a été choisi en 3e. Ce n’est pas comme s’il était le 1st pick et que tout le monde savait qu’il allait être le meilleur joueur de tous les temps. Dans le documentaire, on voit beaucoup de joueurs qui disaient qu’il ne pourrait pas porter une franchise, qu’il est trop petit, qu’il ne s’intégrerait pas. Il a vaincu tout ça. Ça n’a pas été facile dès le premier jour. Il n’est pas arrivé et a gagné le titre la première, deuxième ou troisième année. Il a eu un succès individuel, mais il a dû se battre durant toute sa carrière. Mais ça l’a rendu plus fort. Je pense que c’est quelque chose qui raisonne chez nos joueurs, quelque soit l’issue, vous devez aller de l’avant. On ne reste pas à terre, on se relève et on revient plus fort. Il y a des moments très compliqués, entre coéquipiers, entre coach et joueurs. Mais ça va du moment que vous êtes tournés vers le même objectif, la victoire.” James Borrego