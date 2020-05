Magic Jonhson plaide non coupable sur le cas Isiah Thomas : “Ai-je été complice du fait qu’il ne soit pas dans la Dream Team ? Non.”

Près de 28 ans après, la sélection de la Dream Team pour les J.O 1992 fait toujours autant parler. Pourquoi Isiah Thomas a-t-il été laissé sur le carreau ? On a souvent accusé Michael Jordan et plus récemment certains émettaient l’hypothèse que Larry Bird et Magic Johnson y étaient aussi pour quelque chose.

Dans l’émission First Take avec Stephen A.Smith, l’ancien meneur des Showtime Lakers est revenu sur cette polémique qui refait surface avec la sortie de The Last Dance. Il a d’abord admis qu’Isiah Thomas était supérieur à John Stockton au moment où la sélection a eu lieu.

” C’est très facile, il n’y a même pas de comparaison possible. Pour prendre un match à son compte, tant au niveau du scoring que de la gestion de l’attaque, personne n’était meilleur qu’Isiah Thomas. Il pouvait vous faire gagner le match dans le quatrième quart-temps. John Stockton n’avait pas ses capacités, il était davantage dans le contrôle du jeu et la gestion de l’attaque, notamment en développant un incroyable pick and roll avec Karl Malone. Il était aussi très fort en défense, mais ne pouvait pas aller marquer en 1 contre 1 comme pouvait le faire Isiah. C’est quelque chose que j’ai vu, personnellement. John Stockton n’aurait jamais pu marquer 25 points en un quart dans des finales NBA. Il n’était pas ce genre de joueur, mais ça ne change rien au fait qu’il soit un Hall of Famer. Isiah Thomas était spécial.” Magic Johnson

Pourtant, c’est bien John Stockton qui a intégré l’effectif et s’est envolé pour Barcelone. Magic tente de trouver une explication à ce choix.