Carmelo Anthony : “J’ai touché le fond et j’ai dû me reconstruire. J’ai voulu abandonner”

Avant que la NBA ne soit mise entre parenthèses, on assistait à la renaissance de Carmelo Anthony du côté de Portland. Pour Uninterrupted, il est revenu sur cette traversée du désert.

“Émotionnellement, j’ai touché le fond et j’ai dû me reconstruire tout seul pour arriver où j’en suis aujourd’hui et être capable de vous raconter cette histoire. Cette saison sera toujours l’un des plus beaux chapitres de l’histoire.” Carmelo Anthony