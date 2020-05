B.J Armstrong : “Pendant le repas, Michael Jordan et Kobe Bryant faisaient un 1 contre 1 virtuel”

En 2014, B.J Armstrong arrive dans le restaurant de Los Angeles où il est censé dîner avec Michael Jordan. Autour de la table, une troisième chaise est disposée. MJ lui apprend que Kobe Bryant va se joindre à eux.

Arrivé aux Bulls en 1989, le meneur a passé 6 saisons à Chicago, dont trois ont été couronnées d’un titre de champion. Une période évidemment très marquante pour le désormais agent, qui a pu compter sur l’aide de Michael Jordan pour développer sa carrière.

“Michael fut la première personne à me montrer ce que ça signifiait d’être une star. Vous ne pouvez pas être une star et ne pas accepter toutes les choses qui y sont associées. Nous comprenions sa pression, il comprenait ce dont nous avions besoin et c’était vraiment un groupe très spécial. Nous étions unis. Je ne souhaite à personne d’être célèbre. Quand j’entends les gens dire ‘Ce gars est une star,’ je dis toujours ‘Bonne chance.’ Ce que ça demande pour être une star de ce niveau, c’est quelque chose. Toujours avoir la sécurité autour de soi, on te demande toujours des tickets, tu ne peux jamais te mettre en mode off. Rien ne te prépare à ça. J’ai toujours dit, à partir de ce moment-là, Air Jordan était génial et que Dieu le bénisse. Mais je me souviendrai toujours de Michael, l’homme.” B.J Armstrong