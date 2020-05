Le Français Olivier Sarr choisit Kentucky !

Le 1er mai le français Olivier Sarr annonçait qu’il allait sans doute quitter Wake Forest suite au licenciement de Danny Manning, et Steve Forbes n’a pas réussi à le convaincre de rester aux Demon Deacons. L’intérieur vient en effet de s’engager avec une très très grosse écurie : les Wildcats de Kentucky, coachés par John Calipari. Ces derniers ont besoin d’un pivot et il pourrait avoir un rôle très intéressant.

Toutefois, tout cela est soumis à condition. En effet, le Français doit obtenir l’autorisation de la NCAA de jouer pour Kentucky dès la saison prochaine et va faire la demande pour un waiver. S’il n’obtient pas ce waiver il ne pourra pas jouer la saison prochaine et étudiera sans doute ses options ailleurs qu’en NCAA.

Cette saison il a été très bon avec 13.7 points et 9 rebonds, avec notamment un match à 25 points face à Duke puis quelques jours plus tard 30 points et 17 rebonds contre Notre Dame.