« Oublié » dans The Last Dance, Craig Hodges l’a mauvaise

Craig Hodges aurait bien voulu être interviewé pour The Last Dance mais voilà, il n’a appris l’existence du documentaire qu’une semaine avant la diffusion des premiers épisodes, par son fils. Dans le backcourt des Bulls de 1988 à 1992, Hodges, 3 fois shooteur le plus adroit à 3-points de la ligue sur une saison, n’a pas apprécié le passage où Michael Jordan raconte le penchant pour la drogue (notamment la cocaïne) de ses premiers coéquipiers à son arrivée dans la ligue.

« Ça m’a dérangé parce que je pensais aux frères qui sont sur cette photo et qui doivent expliquer ça à leur famille, qui se préparaient à regarder ce super documentaire sur Michael Jordan en sachant que tu étais dans l’équipe, et maintenant qui doivent expliquer ça à un gamin de 12 ans. » Craig Hodges

Trois fois vainqueur du concours à 3-points (1990, 1991 et 1992), Hodges a remporté 2 titres avec Chicago (1991, 92). Il n’a pas non plus aimé que Jordan considère comme « égoïste » le fait que Scottie Pippen, en plein conflit avec la direction des Bulls à ce moment-là car sous-payé – ait retardé son opération du pied pour énerver les dirigeants et ne pas « niquer son été ». Ni qu’Horace Grant soit désigné comme « la taupe » suite aux révélations du livre de Sam Smith, The Jordan Rules.

« Si MJ sait quelque chose d’autre et connaît les motivations d’Horace, qu’il le dise, pour moi, parce que je suis aussi ton coéquipier, comme eux. Parce que je suis un peu amer que tout le monde ait été interviewé sauf moi. » Craig Hodges

Luc Longley n’est pas non plus présent dans The Last Dance. Des problèmes de budget ont été évoqués par le réalisateur Jason Hehir pour expliquer l’absence de l’Australien trois fois titré avec les Bulls. Enfn, le timing de diffusion – le documentaire était supposé être diffusé à partir de juin, mais la crise liée au coronavirus a accéléré le processus – fait aussi grincer Hodges des dents.

« Ils ont filmé ça il y a combien de temps, et ça sort maintenant ? Le timing. Impeccable pour les pros du marketing. Tout le monde est à la maison. Tu as l’icône black américaine n°1 à la télé au moment où un nombre incalculable de personnes noires sont en train de mourir. Pourquoi maintenant, pourquoi maintenant ? Que quelqu’un m’explique. » Craig Hodges

Marginalisé (il n’a plus retrouvé d’équipe NBA après avoir été coupé par les Bulls 10 jours après son apparition en habit traditionnel musulman à la Maison Blanche après le titre de 1992) pour ses prises de position fortes sur les inégalités raciales, Hodges avait dans une interview de 2017 pour The Guardian expliquer que Jordan n’avait pas fait entendre sa voix sur ces sujets « non pas parce qu’il était une mauvaise personne mais parce qu’il ne savait pas quoi dire ».

via NBC Sports