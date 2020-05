Au centre du documentaire The Last Dance (enfin c’est ce qui était annoncé) la saison 1997-98 a été la toute dernière de Michael Jordan avec les Bulls. A 34-35 ans, l’arrière a continué de dominer la ligue, élu MVP une dernière fois. Il a tourné cette saison-là à 28.7 points à 46.5%, 5.8 rebonds, 3.5 passes et 1.7 interception en 38.8 minutes