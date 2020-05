Tous les joueurs NBA conviés à une conférence téléphonique avec la ligue et le syndicat; 3 équipes auraient l’intention de rouvrir leur centre d’entraînement le 8

ESPN indique qu’Adam Silver (commissioner) et Michele Roberts (syndicat des joueurs) organiseront une conférence téléphonique destinée à tous les joueurs ce vendredi, soit le jour où rouvrir les salles d’entraînement sera à nouveau autorisé (si cela est permis par les autorités locales et sous certaines conditions, voir ici et plus bas dans l’article).

Cette conférence téléphonique aura pour but de répondre à toutes les interrogations ou inquiétudes des joueurs. Toujours selon ESPN, trois équipes seulement pour le moment parmi celles qui pourraient rouvrir ont l’intention de le faire : Portland, Denver et Cleveland (en sachant que d’autres seraient prêtes à le faire mais à partir de la semaine suivante).

Houston avait l’intention de rouvrir sa salle vendredi mais après concertation avec les joueurs et suite à la nouvelle annonce du gouverneur du Texas (qui n’a finalement pas autorisé l’ouverture des salles de sport avant le 18 mai), l’équipe a changé d’avis.

D’autre équipes ne seraient quant à elles « pas pressées », et cela serait le cas des Lakers et des Mavericks, dont le propriétaire Mark Cuban pense que ce n’est pas la peine de faire revenir les joueurs dans les salles tant qu’ils ne pourront pas être testés mêmes s’ils sont asymptomatiques.

Les équipes dont les salles seront à nouveau accessibles auront le droit de désigner 6 assistants coachs pour encadrer les workouts de leurs joueurs. Les head coachs ne seront pas autorisés à participer ou ne serait-ce qu’à observer ces workouts.

On rappelle que les équipes qui pourront bénéficier et qui décideront de la réouverture de leur centre d’entraînement ne seront pas libres de faire ce qu’elles voudront : pas d’entraînement collectif, pas de matchs ni de 3 contre 3 au programme. Cela sera pour du travail individuel et pas plus de 4 joueurs à la fois dans la salle. Aucun coach ou assistant coach ne pourra être présent

