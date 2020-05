Les tests, la clé pour la reprise de la saison NBA ?

Au fil de semaines, la seule alternative possible pour la reprise de la NBA semble être l’option de la bulle, que ce soit à Las Vegas ou Orlando (à Walt Disney World Resort). Mais en termes de logistique c’est un défi pour mettre ça en place et depuis quelques jours émerge un point qui est la clé : les tests.

La NBA envisage la mise en place de la bulle de la sorte : dans un premier temps, tout le monde sera soumis à une période de quarantaine de deux semaines où l’ensemble des personnes sera testé. Une fois que cette période sera passée, tout le monde sera testé une nouvelle fois et les joueurs toujours négatifs pourront commencer un training camp de 14 jours.

Alors que la NBA doit autoriser les franchises à rouvrir vendredi leur centre d’entraînement dans les Etats et villes qui l’autorisent, Woj rapporte que la position de la ligue est toujours la même : elle demande aux franchises de ne pas tester les joueurs asymptomatiques. Le problème à l’heure actuelle c’est qu’il n’y a pas assez de tests aux États-Unis pour tester en masse et la NBA n’est pas très chaude pour tester tous ses joueurs, surtout s’ils sont asymptomatiques. Cela serait en effet très mal vu si la ligue testait à plusieurs reprises les joueurs pour qu’ils puissent reprendre la saison alors que beaucoup de personnes montrant des symptômes ne sont pas en mesure d’être testées.

La disponibilité des tests semble donc être la clé pour que la NBA, mais aussi les autres ligues puissent reprendre.

