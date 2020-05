Un cambriolage a fait perdre à Patrick Ewing ses deux « vraies » médailles d’or olympiques

Invité du “Dan Patrick Show“, Patrick Ewing a révélé qu’on lui avait – il y a des années de ça – volé ses deux médailles d’or olympiques (JO 1984 et JO 1992) ainsi que sa bague de champion NCAA 1984 avec Georgetown.

« Ma maison a été cambriolée un jour à New York et je pense qu’ils ont pris mes deux médailles. À l’époque j’avais appelé Jerry Colangelo et il avait pu me fournir deux médailles de remplacement.

Ils avaient aussi pris ma bague de champion à l’université, mais quelqu’un a essayé de la vendre sur eBay et j’ai pu la récupérer. » Patrick Ewing