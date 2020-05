Magic Johnson : « Kobe Bryant est ce qu’il y a de plus proche de Michael Jordan »

Il est pour Magic Johnson le plus grand Laker de l’histoire, Kobe Bryant est aussi le joueur qui s’est le plus rapproché de son idole Michael Jordan selon le Hall of Famer titré 5 fois dans les années 80.

« Oui, absolument. Parlons d’abord du terrain. Kobe admirait et respectait Michael d’une telle manière qu’il a calqué son jeu sur celui de Michael. Kobe est ce qu’il y a de plus proche de Michael Jordan, il est ce qu’on a vu de plus proche de lui. Pourquoi parce qu’il pouvait scorer comme Michael Jordan, il avait la même mentalité et la même attitude que Michael Jordan. Il était sans pitié, il voulait te détruire, mentalement et physiquement, comme Michael Jordan. Et il voulait gagner 6 titres comme Michael Jordan. Il s’en est approché avec 5, mais il n’a pas eu cette 6ème bague. Maintenant parlons d’en dehors du terrain.

En dehors du terrain, il voulait construire son business, comme Michael Jordan. Et il avançait bien. Kobe faisait un boulot exceptionnel en tant que businessman. Et il avait un peu cette personnalité ‘Jordan’ en dehors du terrain, parce qu’il se construisait sa propre marque de fabrique. Et c’est pour ça que Kobe et Michael s’appréciaient autant et qu’ils avaient cette relation petit frère/grand frère, parce que très peu d’athlètes combinent la notoriété, les titres, les choses uniques qu’ils faisaient sur le terrain et le succès dans les affaires. Ils avaient le même état d’esprit, tous les deux étaient pères de famille, c’est pour ça qu’ils s’entendaient bien en dehors du terrain, qu’ils avaient ce respect mutuel l’un pour l’autre.