Elton Brand donne de bonnes nouvelles de Ben Simmons

Le jour de la suspension de la saison NBA, les Sixers annonçaient que leur meneur de jeu Ben Simmons serait out pour au moins 3 semaines de plus. L’Australien n’avait plus mis les pieds sur les parquets NBA depuis le 22 février en raison d’un pincement d’un nerf dans le bas du dos, mais ca va mieux.

“Il va vraiment, vraiment très bien.” Elton Brand, GM des Sixers.

Il fait partie de ces joueurs pour qui la suspension a été bénéfique durant sa rééducation et pourrait être d’attaque en cas de reprise dans les semaines qui viennent.

“Je donne du crédit à Ben et à notre staff médical pour leur gros boulot. Ben a bossé si dur. Par chance nous avons pu faire en sorte qu’il continue de recevoir des soins et de faire sa rééducation pendant la suspension. Je suis très optimiste sur le fait qu’il sera prêt quand on aura le feu vert pour reprendre.” Brand

Prêt dans quelques semaines, mais peut-être pas encore totalement remis si par exemple les playoffs devaient commencer demain.

“C’est difficile à dire, car il ne fait pas de 3-contre-3, de 5-contre-5 et ce serait des spéculations. Mais quand je fais des FaceTime avec lui durant ses workouts, ses soins, je suis très optimiste. Nous prenons notre temps. Nous avons été très méthodiques, nous nous sommes assurés de ne rien précipiter. C’est difficile de spéculer. Il bosse dur et je sais qu’il est proche, voire prêt.” Brand

Via The Inquirer