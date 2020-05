Mason Plumlee : “Les gens sont très optimistes sur le fait que nous allons reprendre la saison NBA”

La saison NBA est suspendue depuis près de deux mois et l’avenir de cet exercice 2019/20 ne se dégage pas vraiment et on ne sait toujours pas si un champion pourra être couronné. Il y a les pessimistes à ce sujet, et ils sont nombreux, mais aussi les optimistes, c’est le cas de l’intérieur des Nuggets, Mason Plumlee.

“Les gens sont très optimistes sur le fait que nous allons reprendre la saison. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. J’ai appris des réunions avec le syndicat des joueurs qu’ils développent des plans et des stratégies pour que la saison reprenne.” Plumlee

La seule solution possible semble être de créer une bulle dans une ville et faire jouer toutes les équipes au même endroit, à huis clos. Mais là aussi cela pose beaucoup de soucis, notamment en termes de logistiques et pour pouvoir tester les joueurs et membres des équipes, le nombre de tests étant limités, et en priorité pour ceux qui ont des symptômes. Le Nugget croit à cette solution.