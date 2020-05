Michael Jordan : “Je n’ai pas un problème avec le jeu, j’ai un problème avec la compétition”

L’épisode 6 de The Last Dance aborde le côté compétiteur, mais aussi joueur de Michael Jordan, qu’on connait bien. MJ ne manquait pas une occasion de jouer de l’argent, peu importe le jeu, et cela lui a coûté quelques polémiques durant sa carrière. Comme en 1991 lorsqu’on a appris qu’il avait fait un chèque de 57 000$ à Slim Bouler, avec qui il jouait au golf, pour éponger ses dettes. Ou alors lorsqu’en 1993 lors des playoffs où il a fait une viré à Atlantic City entre deux matchs.

“J’ai parlé avec lui de ce qui s’est passé à Atlantic City et il m’a dit : aller à Atlantic City dans l’après-midi et rentrer à minuit ? Ca ne changera rien à ma façon de jouer. Ça me permet de m’évader de la pression des playoffs.” Phil Jackson dans The Last Dance.

Dans l’épisode MJ, mais balaye l’idée qu’il a/avait un problème avec le jeu.