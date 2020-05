Metta World Peace a encore changé de nom…

Ron Artest, puis Metta World Peace, puis Panda Friend, difficile de savoir comment nommer l’ancien ailier des Los Angeles Lakers. De passage dans le podcast “Inside the Green Room” de Danny green, l’ancien défenseur de l’année a annoncé qu’il a encore changé de nom…

Il faut désormais l’appeler Metta Sandiford-Artest

“Je me suis habitué à mon nom, les gens s’y sont habitués, mais ce qui est drôle c’est que je me suis marié, et désormais mon nom est Metta Sandiford-Artest. En fait j’ai pris le nom de famille de ma femme et j’y ai ajouté mon nom de famille.” Artest

Il explique également dans le podcast que lorsqu’il a décidé de changer et de se faire appeler Metta World Peace, il l’a vite regretté, trouvant que “c’était la chose la plus stupide.” Il a confié avoir ensuite hésité à changer encore et à se faire appeler “Queensbridge” ou “So Hood.”

À noter que concernant Panda Friend, il a précisé qu’il n’avait jamais fait de demande officielle.