2017-18, la ‘Last Dance’ des Cavs; Kevin Love : « Ça sentait la fin »

The Last Dance, c’est l’histoire de la dernière année d’une équipe, celle des Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Kevin Love, bien que le nombre de titres engrangés n’est pas du tout le même, a vécu une saison un peu similaire avec Cleveland, en 2017-18. Sa dernière avec LeBron James (Kyrie Irving a été transféré l’année précédente). Est-ce comme cela qu’il l’a ressenti à l’époque, savait-il que c’était la fin ? Jason Lloyd (The Athletic) lui a posé la question.

“Oui. C’était le cas. C’était vraiment le cas. J’ai toujours eu cette sensation, puis ça sentait la fin à l’approche de la trade deadline. Quand nous avons eu un nombre sans précédent de joueurs transférés à la deadline, c’était la fin. Bron est incroyablement intelligent et on dirait qu’il a toujours les choses sous contrôle et qu’il est clairvoyant sur ce qui se passe. Il voulait savoir et là il a eu un aperçu de la direction. A ce stade, nous essayions de construire pour le futur.” Love

Là où Jerry Krause avait publiquement discuté de la possibilité de transférer Scottie Pippen après la saison 1996-97, les Cavs ont fait de même avec Kyrie Irving… mais de façon privée, avant la saison 2017-18. Pippen avait décidé de retarder son opération du pied puis avait lui-même demandé son transfert, en indiquant qu’il ne jouerait plus jamais pour les Bulls, qui n’ont pas cédé. Irving, après avoir appris que les Cavs envisageaient de le trader, a aussi demandé son transfert, en menaçant de son côté de se faire opérer du genou si l’équipe ne coopérait pas. Il a été envoyé à Boston.

“C’était un tournant. Quand on enlève tout ce qui est hors des terrains, c’est une évidence. Sur le terrain ils étaient dévastateurs ensemble. En jouant sur ce rythme, quand ils étaient concentrés, en dehors des Warriors, nous pensions que personne ne pouvait rivaliser avec nous. Avec le spacing que nous avions, la puissance de LeBron et sa domination. Puis Kyrie, c’était un magicien avec le ballon et pour jouer en transition. Il y avait des shooteurs partout autour d’eux. C’est difficile d’intégrer autant de nouveaux joueurs et de ne pas savoir à quoi ça va ressembler.” Love

Pour la dernière saison de James dans l’Ohio, 12 nouveaux joueurs ont débarqué à Cleveland à la deadline : Dwyane Wade, Jeff Green, Derrick Rose, Jose Calderon, Cedi Osman, Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Rodney Hood et George Hill. L’équipe a finalement été balayée 4-0 en Finales par les Warriors. Love aurait aimé une dernière saison du trio.

“N’avoir ne serait-ce qu’une autre opportunité, voir ce dont nous étions capables. Un seul run de plus. J’aurais vraiment voulu voir ça. Je pense que nous aurions fait un autre gros run. Même si ça avait été leur dernière année à Cleveland à tous les deux, ça aurait été super de voir ce dont nous étions capables.” Love

Après le départ de Jordan, les Bulls ont dû attendre 9 ans avant de retrouver les playoffs. Depuis le départ de James, le bilan des Cavs est de 38 victoires pour 109 défaites.