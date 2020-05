Frank Vogel estime la NBA « encore loin d’un retour » mais espère une reprise en douceur avec des « matchs exhibition »

Alors que la NBA autorisera à partir du vendredi 8 mai une réouverture encadrée des salles d’entraînement, ce ne sera pas le cas pour les Lakers et cela ne pose pas de problème à leur coach, Frank Vogel, qui ne le voit pas comme un possible désavantage.

À Los Angeles, les habitants ont l’ordre de rester chez eux (sans besoin d’attestation de sortie) jusqu’au 15 mai.

Le Los Angeles County a annoncé mercredi qu’un certain nombre d’entreprises (fleuristes, magasins de jouets, librairies, magasin de vêtements, de musique, de sport, concessionnaires, terrains de golf…) pourront rouvrir vendredi dans le respect de certaines mesures. Prêt à attendre, Vogel croit néanmoins à la possibilité de finir la saison, et même la saison régulière avant les playoffs.

« Je pense qu’on a besoin de matchs. Je ne sais pas s’ils ont prévu des matchs de saison régulière, pour finir la saison. Ce seront peut-être des matchs exhibition, des matchs ‘de répétition’ en quelque sorte. Pour le bien de la ligue et de toutes les personnes concernées, plus on pourra en faire pour notre ligue et nos fans et mieux ce sera. Donc je pense qu’il y a moyen qu’il y ait des matchs de saison régulière, ce serait super, mais la sécurité est la priorité n°1. Personnellement le plus important pour moi c’est qu’il y ait au moins quelques matchs exhibition, pour reprendre. » Frank Vogel