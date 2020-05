Ce jour où Antoine Walker aurait mieux fait de s’abstenir de chambrer Michael Jordan; Rick Pitino : « Je me suis dit : ‘Et merde’ »

31 octobre 1997, les Celtics remportent (92-85) leur premier match de la saison… face aux Bulls (qui jouait aussi leur premier match) de Michael Jordan (30 points à 7/23, 6 rebonds, 4 passes) champions en titre. Un comeback mené par les hommes de Rick Pitino (coach de Boston de 1997 à 2001), Antoine Walker (31 points à 13/26, 8 rebonds, 5 interceptions) en tête.

« Je n’oublierai jamais, on était en train de revenir vers le vestiaire, et Michael Jordan se met à hurler sur Antoine. Il lui crie dessus, l’insulte. J’ai dit : ‘Merde, qu’est-ce qui s’est passé ?’, et les assistants coachs m’ont expliqué qu’apparemment Antoine s’était dandiné et avait dansé devant Michael juste avant qu’il se mette à crier. Il lui a dit : ‘Antoine, tu ne danseras pas quand tu viendras à Chicago’. Il a répété ça, et là je me suis dit : ‘Et merde’. […] Il y a deux gars qu’il faut absolument éviter d’énerver : (Larry) Bird et MJ. À l’un ou l’autre, il ne faut rien dire, il ne faut pas les énerver, parce que ça va toujours se retourner contre vous. » Rick Pitino via Yahoo Sports