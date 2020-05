Vince Carter : « Je ne vais pas ‘vendre mon âme’ pour une bague »

Alors qu’il a annoncé sa volonté de prendre sa retraite au terme de la saison 2019-20, on ne sait pas encore si on reverra Vince Carter sur un terrain de NBA, crise du coronavirus oblige. Une chose est certaine : l’ailier, avant-dernier de la conférence Est avec les Hawks, se retirera sans bague.

« Je ne vais pas “vendre mon âme” pour une bague. Ce que je veux dire par là, c’est qu’à mon âge, 43 ans, si je vais dans une autre équipe, prête à gagner un titre, ce n’est pas garanti que je joue. » Vince Carter via Bleacher Report

Et une bague obtenue sans jouer… ce serait une bague sans véritable saveur pour l’octuple All-Star choisi en 5ème position de la draft 1998 par Toronto.

« Je ne pourrais pas. J’aime trop le basket pour me résigner à m’asseoir et utiliser seulement ma voix sans pouvoir faire ce que je sais faire sur le terrain. » Vince Carter

En 60 matchs avec Atlanta cette saison et pour sa 22ème saison NBA (record all-time pour un joueur), Carter a tourné à 5 points et 2.1 rebonds par match en 14.6 minutes. Ses stats en carrière sont de 16.7 points, 4.3 rebonds et 3.1 passes en 1541 matchs.