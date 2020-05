Giannis Antetokounmpo se fait hacker son compte Twitter et ses comptes en banque

Si vous suivez Giannis Antetokounmpo sur les réseaux sociaux, vous avez vu une activité suspecte sur son compte Twitter. Le compte de l’ailier a été hacké et de nombreux messages à caractères racistes ou injurieux ont été publiés.

Son compte a rapidement été désactivé et les Bucks ont très vite réagi :

Giannis Antetokounmpo’s social media accounts were hacked this afternoon and have been taken down. An investigation is underway.

On apprend par son frère Kostas qu’il n’y a pas que ses réseaux sociaux qui ont été hackés puisque c’est aussi le cas de son email, de son téléphone, et plus inquiétant, de ses comptes en banque.

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!

— Kostas Antetokounmpo (@Kostas_ante13) May 7, 2020