Kings et Heat également prêts à rouvrir leur salle d’entraînement ?

Nous sommes le 8 mai, date à laquelle les équipes NBA qui le peuvent (selon les directives locales) sont autorisées à rendre à nouveau accessible sous certaines conditions (pas plus de 4 joueurs dans la salle et pour du travail individuel) leur salle d’entraînement.

Hier, on apprenait que trois équipes (Portland, Denver, Cleveland) avaient prévu de rouvrir leur salle ce 8 mai et que d’autres avaient elles l’intention de le faire à partir de la semaine prochaine. Parmi ces dernières : Sacramento et Miami, selon The Athletic et l’Associated Press. Les Kings viseraient ainsi une réouverture le 11 mai, et le Heat le 13 mai, même si rien n’est encore officiel.

Ce 8 mai, la NBA et le syndicat des joueurs ont aussi prévu une discussion où l’ensemble des joueurs est convié afin de répondre à toutes leurs possibles questions et inquiétudes sur ces réouvertures partielles.