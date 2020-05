Le jour où Mark Cuban a tenté de signer Michael Jordan

En ce moment la seule actualité NBA c’est le documentaire The Last Dance. Depuis quelques semaines chacun y va de son anecdote sur Michael Jordan et en voici une signée Mark Cuban, datant de 2001, quelques mois après qu’il soit devenu propriétaire des Dallas Mavericks.

“J’ai une histoire sur Michael Jordan. Le jour où il a signé avec les Washington Wizards pour revenir, c’était juste quand je venais d’acheter les Mavericks, et David Falk (l’agent de Michael, ndlr), m’a dit : ‘Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas le rencontrer ?’ Donc je suis allé au bureau de David Falk et il y avait tous les papiers (son contrat) et j’ai essayé de le convaincre de ne pas signer avec eux et de faire plutôt quelque chose avec les Mavericks.” Cuban

Sur ce coup le milliardaire n’a pas été convaincant et MJ a finalement passé deux saisons aux Washington Wizards

Via Dallas Morning News