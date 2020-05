Spike Lee revient sur sa pub mythique avec Michael Jordan : “Ça a changé la culture”

Sur son CV, Spike Lee compte de nombreux films à succès (dont He Got Game). Mais il a aussi tourné dans l’une des pubs les plus célèbres des années 1990, aux côtés de Michael Jordan.

“J’ai été très surpris quand c’est sorti. Ça a changé la culture et j’ai été juste heureux d’avoir pu en faire partie. C’était totalement un accident. Quand j’ai fait le film, Mars Blackson [le personnage de la publicité ndlr] devait juste porter des Jordan, c’était tout. L’agence Nike a vu le film et c’est sorti de nulle part : ‘On te veut dans notre campagne nationale avec Michael Jordan, tu joues Mars Blacksmon, mais il y a un petit problème, Michael Jordan n’a pas vu le film et ne sait pas qui tu es.’ On doit donner du crédit à Phil Knight [fondateur et ancien PDG de Nike]. C’était sa décision de choisir un homme noir pour être le visage de la marque.” Spike Lee

Les sneakers Jordan ont, en effet, complètement transformé les modes outre Atlantique (et pas que), puisque c’était la première fois que ce type de chaussures étaient portées dans un souci de mode, hors des parquets. Également présent dans The Last Dance, celui qui a reçu un Oscar d’honneur en 2016 a réaffirmé toute son admiration pour Michael Jordan.

“Michael Jordan est une figure mythique. J’aime LeBron, j’aime tout le monde, mais parfois les gens doivent se souvenir et ce documentaire rappelle aux gens qui est le meilleur de tous les temps. New York était en ébullition à chaque fois que Michael Jordan venait au Garden. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles il aimait venir, c’est parce qu’il avait compris qu’à New York on appréciait le jeu et les grandes performances. Même s’il nous tuait à chaque fois.” Spike Lee

Via Good Morning America