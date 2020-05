Mike D’Antoni : « Finir 2ème ou 3ème on s’en moque, on veut essayer de gagner le titre »

Lors d’une interview pour la page Facebook italienne ‘A Better Basketball‘, Mike D’Antoni a justifié le choix de sa franchise de transférer son pivot Clint Capela à Atlanta dans un deal à 4 équipes ayant fait venir Robert Covington à Houston en février.

« Moi, le propriétaire et le GM allons tous dans la même direction. Si ce n’était pas le cas, quand les choses ne fonctionnent pas, chacun rejetterait la faute sur l’autre et nous serions perdus. Finir 2ème ou 3ème on s’en moque, on veut essayer de gagner le titre. Cette année nous avons fait venir Russell Westbrook, qui est un grand champion mais qui ne performait pas au niveau de son potentiel car il avait besoin d’un jeu plus ouvert, avec davantage de spacing.

Le plus important quand vous utilisez un cinq small ball, c’est de pouvoir défendre contre les intérieurs adverses et nous avons de très bons éléments pour défendre sur ces joueurs, comme (James) Harden ou P.J. Tucker. Et dans le même temps, Westbrook et Harden ont plus de place pour attaquer le cercle. Je suis sûr que cela aurait fonctionné et je suis vraiment attristé par cette suspension. Je suis sûr que si nous reprenons, nous pourrons nous battre pour une 2ème plaec à l’Ouest. Ensuite, en playoffs, on verra ce qui se passe. Il n’y a pas de Jabbar dans la ligue. Le basket évolue et quand on parle de lineup small ball aujourd’hui, on fait référence à des gars de 2,13m comme Antetokounmpo qui ne sont pas petits mais qui jouent comme s’ils étaient plus petits. » Mike D’Antoni