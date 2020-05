Patrick Ewing sur la Dream Team : “Les entraînements, c’était de vrais matchs. On se battait les uns contre les autres”

Dans l’épisode 5 de The Last Dance, la Dream Team a été mise à l’honneur. En étant plongé dans la vie du groupe, on a notamment pu constater l’intensité des entraînements. Un sentiment confirmé par Patrick Ewing pour Fox Sports.

Pour l’ancien Knick, tous ces egos et ce talent sur un même parquet poussaient tout le groupe à se surpasser et à jouer avec intensité, même aux entraînements, chaque joueur voulant prouver aux autres qu’il était le meilleur.

“Michael et Magic se taquinaient pour savoir qui aller prendre les reines et MJ voulait s’assurer que Magic comprenne que son moment était venu. Vous aviez aussi Karl Malone et Charles Barkley qui allait au charbon ; David Robinson et moi, on se battait tous les uns contre les autres. Bird était blessé, mais même s’il ne pouvait pas participer, il était quand même sur le bord du terrain à trash talker.” Patrick Ewing

