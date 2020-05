CJ McCollum : “Ce serait bien d’avoir une idée du calendrier à un moment donné”

Les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers devraient ouvrir leurs installations d’entraînement aujourd’hui, mais cette autorisation de la NBA pose encore quelques questions. CJ McCollum est partagé comme il l’a confié à Yahoo! Sports

“Je suis inquiet comme le reste du monde, mais j’aime le fait que ce soit optionnel et je suis content des précautions et des mesures prises par la franchise des Blazers pour s’assurer que ce soit l’environnement le plus sûr possible pour toutes les personnes impliquées. Je comprends les mesures que prend la NBA, mais il faut se demain à un certain quand des mesures drastiques doivent être prises : ‘est-ce que cela en vaut la peine ?’ Soit c’est sûr, soit ça ne l’est pas. Et soyons honnête, ce n’est pas comme si ce sera la première fois que les joueurs ont accès à une salle autre que celle de la franchise. Si on veut être honnête, des joueurs bossent.” McCollum