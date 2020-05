Tom Thibodeau : « Si Derrick ne s’était pas blessé, je pense qu’on aurait été champions »

Ah… et si Derrick Rose n’avait pas été sur le terrain à 1’22 de la fin du 1er match des playoffs 2012 des Bulls contre Philadelphie alors que son équipe menait de 12 points ? Pas de rupture du ligament croisé antérieur… et un titre ?

« Ce dont je suis le plus fier de ma période à Chicago c’est qu’on a eu le meilleur bilan de la ligue deux années d’affilée. Nous avions Derrick Rose, qui était le plus jeune MVP de l’histoire (2010-11). L’équipe avait de grandes chances de gagner le titre et malheureusement Derrick s’est blessé. Mais si Derrick ne s’était pas blessé, je pense qu’on aurait été champions. Ce dont je suis le plus fier, c’est que l’équipe a continué à se battre après sa blessure. » Tom Thibodeau via First Take