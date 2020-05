Les Warriors prépareraient le terrain pour Giannis Antetokounmpo

Si la free agency 2020 ne changera sans doute pas le visage de la ligue vu le peu de stars sur le marché, celle de 2021 pourrait être un remake de celle de 2019, avec potentiellement un joueur comme Giannis Antetokounmpo sur le marché. L’ailier grec des Bucks sera éligible dès cet été à la signature d’une prolongation super max qui pourrait valoir 254 millions de dollars sur 5 ans, que la franchise mettra sur la table dès qu’elle le pourra.

La question est : est-ce qu’il la signera ? S’il décide d’attendre et ainsi devenir free agent lors de l’été 2021, les franchises concurrentes vont en baver d’avance et beaucoup tenteront leur chance pour s’attacher ses services.

On pourrait déjà compter les Warriors parmi ces franchises si on en croit le SF Chronicle. Il y a eu ces derniers mois quelques spéculations à ce sujet mais le média de la Baie rapporte qu’il y aurait du concret à ce sujet : les Warriors “préparaient le terrain depuis des années” pour tenter d’enrôler le Grec et de l’associer à Stephen Curry, Klay Thompson, voire Draymond Green.

La chance c’est Warriors pourrait se matérialiser dans le cas où Giannis refuserait sa prolongation de contrat et aurait des envies d’ailleurs pour mettre toutes les chances de son côté de gagner. A l’heure actuelle cela ne semble pas du tout d’actualité mais si cela venait à arriver, les Warriors seraient sans doute un interlocuteur privilégiés des Bucks grâce à leurs atouts. En effet, ils pourraient dès cet été offrir un package comprenant Andrew Wiggins, leur premier tour de draft 2020, le premier tour de draft protégé Top 3 des Wolves et leur premier tour 2022. Ce serait déjà une contrepartie non négligeable si les Bucks sentent le vent rapidement tourner et qu’ils ne pourront pas le retenir lors de l’été 2021.

Beaucoup de si, mais l’intérêt des Warriors, qui n’est pas surprenant, semble bien réel. Rappelons que quelques mois avant que Kevin Durant ne rejoigne la Baie, personne n’y croyait…