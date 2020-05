Steve Nash sur Michael Jordan : « Il y avait une vraie peur de jouer contre lui »

15ème choix de la draft 1996, Steve Nash a débarqué dans une NBA où Michael Jordan régnait encore en maître avec les Bulls. La star faisait l’objet d’une telle aura qu’elle provoquait chez ses adversaires, dont le jeune canadien, de la peur.

« À l’époque on n’avait pas accès à toutes ces choses sur Instagram, YouTube, et encore moins tous ces matchs en direct, donc il ne fallait pas rater MJ quand il passait à la télé. En plus de sa force mentale, de toutes ses qualités et de ses dons, il avait ce charisme. Il était différent de tous les autres joueurs contre qui j’ai joué dans le sens où il y avait une vraie peur de jouer contre lui. Je n’ai jamais vu la ligue avoir peur d’un joueur comme ça, ou avoir autant de respect pour un joueur. » Steve Nash via All The Smoke

Pour la petite histoire Nash, MVP 2005 et 2006 avec Phoenix, a perdu ses deux premiers matchs contre Jordan et les Bulls de 18 et 14 points en 1996 (9 points et 6 passes et 8 points et 6 passes pour lui dans ces rencontres).