Malgré les risques, Mike D’Antoni voudrait coacher en cas de reprise de la saison

Il y a quelques jours ESPN avait relayé les inquiétudes de certains GM concernant les membres de leur staff en cas de reprise. Certains coach ou assistants-coachs font par partie de la population la plus à risque compte tenu de leur âge.

“Je ne veux pas les mettre en danger. Je m’inquiète pour ces gars. Je ne pense pas que nous pouvons nous permettre de les exposer.” Un GM

Certaines franchises pourraient demander, voire obliger certains membres de leur staff de ne pas être présents sur le banc de touche pour éviter tout risque.

Mike D’Antoni, coach des Rockets, a 69 ans aujourd’hui et il est le second coach le plus âgé de la ligue après Gregg Popovich. Cependant, ESPN rapporte qu’il voudrait être présent sur le banc de touche en cas de reprise, notamment car il aurait confiance dans le fait que si la saison reprend, la NBA prendra les mesures adéquates pour créer un environnement le plus sûr possible. ESPN ajoute qu’il prévoirait bien sûr de porter un masque.