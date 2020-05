Steve Nash sur Kobe Bryant : “Partager le vestiaire avec lui à la fin de notre carrière, ça m’a dans un sens ouvert les yeux”

Ces derniers jours on a beaucoup parlé de la légende des Pistons Isiah Thomas, qui était au centre d’un des épisodes de The Last Dance, qui nous replongeait dans la rivalité entre ses Bad Boys et les Bulls de Michael Jordan. Les Pistons et leur meneur de jeu ne faisaient pas l’unanimité à l’époque, loin de là, et en dehors du Michigan, leur côte de popularité était au plus bas. Toutefois Thomas comptait un grand fan de l’autre côté de la frontière : Steve Nash.

“Mon héros quand j’étais jeune, c’était Isiah Thomas, c’est lui que je voulais copier. Il avait tout, mais il ne sautait pas par-dessus ses adversaires, donc je me disais : Ok, voilà quelqu’un dont je peux essayer de m’inspirer.’ Il était rapide, mais à part ça, il utilisait sa technique, sa créativité, son esprit de compétition. C’était un incroyable battant.” Nash

Durant sa carrière Steve Nash a également fait équipe avec un autre joueur clivant : Kobe Bryant. Il confie dans le podcast All The Smoke avoir vu Kobe Bryant sous un jour différent

“Partager le vestiaire avec lui à la fin de notre carrière, ça m’a dans un sens ouvert les yeux. Quand je pensais à lui je pensais au compétiteur, je pensais que le côté compétiteur prédominait chez lui. Quand je suis arrivé aux Lakers, j’ai vu l’admiration qu’avaient les jeunes pour lui et ça a été une prise de conscience parce que je n’avais jamais eu cette perspective à son sujet.” Nash

