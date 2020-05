Retour à la salle ? Certains dirigeants et membres de staff inquiets des répercussions psychologiques/risques pris

La réouverture de certaines salles d’entraînements à partir de ce vendredi 8 mai ne sera pas synonyme de retour à la normale en NBA, loin de là. Très réglementées, elles (trois pour le moment, d’autres sont attendues la semaine prochaine) devront respecter des mesures strictes, et des dirigeants et trainers de plusieurs équipes ont fait part à ESPN de leurs inquiétudes concernant les répercussions psychologiques de la pandémie sur certains joueurs/membres du staff/officiels – qui seront différents d’une personne à l’autre – en pensant notamment à ceux qui sont « germaphobes », ou qui ont tout simplement plus peur que d’autres.

« J’en fais partie. » Un membre expérimenté d’un front office d’une équipe en course pour les playoffs « Je ne suis pas germaphobe, et j’ai peur. » Un GM d’une équipe de la conférence Est

Plusieurs préparateurs physiques travaillant au sein de la ligue ont aussi alerté ESPN sur le poids d’un stress supplémentaire pour les joueurs. Poids qui pourrait altérer les performances de certains.

« Pour certains joueurs ce sera un vrai challenge, pour d’autres ce sera plus facile. » Un préparateur physique de la conférence Est

D’autres s’inquiètent du manque de prise au sérieux du virus de la part de certains.

« Je me connais, je n’aurais pas envie de travailler avec certains gars. Ils sont jeunes, et pour certains ils pensent que ce n’est pas réel. Ils pensent qu’on en fait trop. C’est mon boulot de travailler avec eux, je n’ai pas envie d’aller à contre-courant des choses mais dans le même temps, je ne veux pas faire courir de risques à ma famille. » Un préparateur physique de la conférence Ouest

via ESPN