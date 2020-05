Dwyane Wade : “Beaucoup pensent que le boulot d’Erik Spoelstra est facile”

Présent dans l’organisation du Heat depuis 1995, et coach de la franchise floridienne depuis 2008, Erik Spoelstra fait partie des meubles à Miami. Au point que, selon Dwyane Wade, il soit un peu sous-estimé.

“Je ne sais pas s’il aura un jour le crédit qu’il mérite. C’est le bon côté et le mauvais côté d’avoir Pat Riley comme patron. Il est toujours dans l’organisation, et il fait les bons choix pour ramener les bons joueurs, et les gens le reconnaissent. Du coup beaucoup pensent aussi que le boulot d’Erik est facile. En fait, avoir Pat comme boss, ça rend les choses plus difficiles.” Dwyane Wade.

Pourtant, Spoelstra a réussi à mener les siens à quatre Finals consécutives entre 2011 et 2014, et a remporté deux titres, en 2012 et en 2013.

“Je pense que sa plus grande force, c’est sa capacité à ne pas nous laisser penser à ce qu’un moment a de spécial, j’en ai un peu parlé pendant mon discours pour ma retraite. Qu’on gagne 27 matchs de suite, ou qu’on en perde cinq d’affilée, il approchait chaque jour de la même manière, donc on devait se comporter de la même manière également. En tant que leader, il a toujours fait ça. Et quand vous avez quelqu’un qui est régulier dans ce qu’il fait, c’est plus facile de le suivre.” Dwyane Wade.

Le coach de 49 ans a remporté 564 des 951 matchs qu’il a coachés depuis 2008, soit 59% de victoires.

Via The Sun Sentinel.